Стали известны легионеры, которые не покинут «Зенит» в летнее трансферное окно. Как утверждает «Спорт-Экспресс», в команде останутся защитник Дуглас Сантос, полузащитники Малком и Клаудиньо и нападающий Юри Алберто. Есть вероятность их ухода, если футболистам поступят выгодные предложения из-за границы. Однако всех их устраивают нынешние условия контракта в клубе.

Выше вероятность ухода пятого бразильца Вендела: опорника уже давно хотят приобрести европейские топ-клубы. В похожей ситуации находится и его партнёр по амплуа Вилмар Барриос.

Наиболее вероятен уход летом Деяна Ловрена. Хорватский защитник подвергся на родине критике, что он не расторг контракт с «Зенитом», а одно из изданий даже оскорбило футболиста. Этой весной Ловрен ещё не выходил на поле из-за травмы.

Кроме того, источник отмечает, что в штабе «Зенита» есть несколько иностранцев. Ассистент Семака Виллиам де Оливейра обзавёлся в России семьёй и вторым гражданством, так что его уход исключён. А вот испанец Альберто Наварро, а также итальянцы Иван Карминати и Андреа Сканавино ещё могут покинуть клуб.