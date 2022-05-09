Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошёл в число претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Помимо него, на главную награду голкипера НХЛ претендуют финн Юусе Сарос из «Нэшвилла» и швед Якуб Маркстрём из «Калгари».

Шестёркин в сезоне-2021/22 провёл 53 матча, одержал 36 побед, отразил 93,5% бросков, пропуская в среднем 2,07 шайбы, и сделал шесть шатаутов.

За всю историю НХЛ «Везину» выигрывали два российских вратаря: Сергей Бобровский (в 2013 и 2017) и Андрей Василевский (2019).