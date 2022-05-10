Гимнастка сборной Узбекистана Оксана Чусовитина собирается отобраться на Олимпийские игры 2024 года. В интервью Национальному олимпийскому комитету страны 46-летняя спортсменка заявила, что после участия в Азиатских играх попытается отобраться и на Олимпиаду в Париж.

Чусовитина — единственная в истории гимнастка, участвовавшая в восьми Олимпийских играх. В 1992 году она выиграла золото в командном турнире в составе Объединённой команды (сборной распавшегося СССР). В 2008 году она взяла серебро Игр в Пекине в опорном прыжке.

После восьмой Олимпиады в карьере, которая прошла в 2021 году в Токио, Чусовитина объявила о завершении карьеры, но затем передумала и решила выступить на XIX Азиатских играх.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Чусовитиной к моменту Игр будет уже 49 лет.