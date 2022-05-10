«Флорида» одолела «Вашингтон» в четвёртом матче 1-го раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась победой «Пантерз» в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши на 8-й минуте открыл счёт. Ответную шайбу забросил Картер Ферхаге на 15-й.

В третьем периоде на 50-й минуте Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина снова вывел «Вашингтон» вперёд. Сэм Рэйнхарт на 58-й перевёл игру в овертайм, а на 65-й Ферхаге оформил дубль и принёс «Флориде» победу.

Помимо Овечкина и Кузнецова, в составе «Вашингтона» также вышел российский защитник Дмитрий Орлов. Ворота обеих команд защищали россияне: Илья Самсонов у «Вашингтона» отразил 29 бросков из 32, а его визави Сергей Бобровский — 14 из 16.

«Флорида» сравняла счёт в серии — 2-2 (2:4, 5:1, 1:6, 3:2 ОТ). Пятая игра серии пройдёт в Майами 12 мая.