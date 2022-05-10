«Питтсбург» разгромил «Рейнджерс» в четвёртом матче первого раунда Кубка Стэнли — 7:2. В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (12-я), Майкл Матесон (24-я), Джейк Гентцель (24-я), Марк Фридман (32-я), Дантон Хайнен (39-я), Джефф Картер (40-я) и Евгений Малкин (53-я).

«Рейнджерс» ответили точными бросками Алексиса Лафренье (3-я) и Адама Фокса (35-я). В эпизоде со вторым голом результативный пас отдал Артемий Панарин.

Провалил игру основной голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший только 24 броска из 30. Заменивший его в третьем периоде Александр Георгиев отразил 10 бросков из 11, пропустив только от Малкина.

Малкин забросил свою 66-ю шайбу в Кубке Стэнли в составе «Пингвинз». По этому показателю он обошёл Яромира Ягра (65 голов) и вышел на третье место в клубной истории. Больше него в плей-офф за «Питтсбург» забивали только действующий капитан Сидни Кросби (71) и легендарный Марио Лемье (76).

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга» (4:3, 2:5, 7:4, 7:2). Пятая игра серии, когорая может стать последней, пройдёт в Нью-Йорке 12 мая.