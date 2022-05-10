Стала известна причина, почему «Лион» расторг контракт с защитником Марсело. 34-летний бразильский футболист покинул клуб в январе 2021 года, после чего на правах свободного агента присоединился к «Бордо».

По данным L’Equipe, после матча с «Анже» (0:3) 15 августа 2021 года Марсело неподобающим образом вёл себя в раздевалке. Отмечается, что у игрока начался метеоризм, он портил воздух в помещении. Но это стало не единственной причиной расторжения соглашения: он также веселился и смеялся над партнёрами, хотя команда разгромно проиграла, а сам защитник забил в свои ворота.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано пришёл в ярость и отстранил игрока от тренировок.