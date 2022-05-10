Сайт российского видеохостинга Rutube стал недоступен утром 9 мая. Об этом пресс-служба компании сообщила утром в телеграм-канале. Отмечалось, что оперативная группа работает над восстановлением доступа к сервису.

Позднее в компании заявили, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса.

Однако источник портала The Village (заблокирован в РФ) заявляет, что хакеры полностью удалили код сайта, и теперь видеосервис не подлежит восстановлению.

В таком случае обычно предусмотрены бэкапы, но сейчас ситуация осложняется тем, что в сервисе до сих пор не понимают, имеет ли хакер доступ к системе.

Отмечается также, что сами видео на хостинге не пострадали.

По состоянию на 10 мая сайт по-прежнему не работает.