Российская фигуристка Алина Загитова показала, как проводит занятия в тренажёрном зале. 19-летняя спортсменка выложила фото, на котором она села на шпагат, положив одну из ног на гантелю. «Тренироваться тоже не забываем», — подписала Загитова снимок.

Позднее фигуристка выложила фото, как катается на велосипеде.

Если видео не отображается, его можно посмотреть в официальном телеграм-канале Загитовой.

Загитова за свою карьеру выиграла Олимпиаду-2018 в индивидуальном турнире и взяла серебро в команде, стала чемпионкой мира, Европы, России и победительницей финала Гран-при. В конце 2019 года фигуристка приостановила карьеру и с тех пор не участвовала в официальных турнирах, хоть и не объявляла о завершении выступлений.