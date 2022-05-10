«Колорадо» стал первым четвертьфиналистом Кубка Стэнли-2022. В четвёртом матче первого раунда «Эвеланш» одержали победу над «Нэшвиллом» — 5:3. Счёт в серии стал 4-0 (7:2, 2:1, 7:3, 5:3).

В заключительном четвёртом матче победную шайбу забросил россиянин Валерий Ничушкин на 53-й минуте). Помимо него в составе «Колорадо» голы забили Андре Бураковски (2-я минута), Кэйл Макар (34-я), Джонатан Тэйвз (49-я) и Нэйтан Маккиннон (60-я).

В составе «Нэшвилла» дубль оформил россиянин Яков Тренин (19-я и 37-я минута), ещё один гол забил Филип Форсберг (44-я).

В четвертьфинале «Колорадо» сыграет с победителем серии «Миннесота» — «Сент-Луис». На данный момент в их серии счёт равный — 2-2.