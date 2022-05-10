«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о приобретении у дортмундской «Боруссии» нападающего Эрлина Холанна. 21-летний форвард сборной Норвегии присоединится к английской команде со следующего сезона.

Контракт с Холанном рассчитан на пять лет, получать он будет порядка 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Холанн забил 28 голов и отдал семь передач в 29 матчах во всех турнирах в составе «Боруссии».

В Дортмунде нападающий играет с начала 2020 года. Всего в «Боруссии» он отметился 85 мячами в 88 играх, а до этого забил 29 голов в 27 играх за «Зальцбург».