Московское «Динамо» разгромило «Аланию» в матче 1/2 финала Кубка России — 3:0. Голами отметились футболисты сборной России: Фёдор Смолов на 22-й минуте, Арсен Захарян на 48-й и Константин Тюкавин на 88-й.

Московское «Динамо» стало первым финалистом Кубка. Его соперник определится в другом полуфинале, где «Спартак» сыграет с «Енисеем». Их матч состоится 11 мая.

Московское «Динамо» в пятый раз дошло до финала Кубка России. Клуб выиграл трофей в 1995 году и проигрывал в финалах в 1997, 1999 и 2012 году.