УЕФА на официальном сайте утвердил календарь чемпионата Европы по футболу. Турнир пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Матч открытия состоится в Мюнхене на «Фуссбалль Арене», а финальная игра пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Для удобства проведения турнира были созданы три географических кластера: «Север и Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кёльн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе будут проходить только в двух кластерах, что сократит расстояния для команд и болельщиков между городами-организаторами.