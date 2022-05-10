УЕФА официально утвердил изменения в формате Лиги чемпионов. Начиная с сезона-2024/25 турнир будет разыгрываться не по уже принятой стандартной схеме (8 групп по 4 команды играют групповой турнир, после чего разыгрывается плей-офф), а по так называемой «швейцарской модели».

Количество команд в основном раунде будет увеличено с 32 до 36. Команды будут сформированы в одну группу, и каждая команда сыграет по 8 игр на групповом этапе (то есть не каждый с каждым, а только с несколькими командами).

По итогам группового раунда восемь лучших команд получат прямые путёвки в 1/8 финала, а команды с 9 по 24 место разыграют ещё восемь мест.

Похожие изменения коснутся и Лиги Европы с Лигой конференций, но в этих турнирах команды на групповом этапе проведут, соответственно, 8 и 6 матчей.