Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин вступился за тренера Этери Тутберидзе. Накануне стало известно, что заслуженный тренер России улетела в США к своей дочери Диане Дэвис. Многие американские пользователи выразили недовольство, что специалист приехала в Штаты на фоне санкций в отношении России.

«Там ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка — американка. И что им теперь, не видеться? — цитирует Sport24 Жулина. — Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Сейчас Тутберидзе — враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем».

Также Жулин заявил, что Тутберидзе поступила смело, поехав в США, поскольку сейчас ей это делать «опасно».