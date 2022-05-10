Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не смог стать президентом Филиппин. После подсчёта 98% бюллетеней победу одержал 64-летний Фердинанд Маркос-младший. За него проголосовало порядка 31 миллиона граждан. Вице-президент страны Лени Робредо набрала вдвое меньше.

Пакьяо провёл последний бой на профессиональном ринге в августе 2021 года против Йордениса Угаса из Кубы, потерпев поражение решением судей.

Всего на профессиональном ринге Пакьяо провёл 72 боя, одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, два боя свёл вничью.

С 2007 года Пакьяо занимается политикой. С 2016 года Пакьяо входит в сенат Филиппин.