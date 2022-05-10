Ушла из жизни вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина Тимофеевна Яшина. Об этом сообщил телеграм-канал «Гусар впереди».

Валентине Тимофеевне был 91 год. Известно, что она недавно перенесла операцию.

Лев и Валентина Яшины поженились 31 декабря 1954 года и прожили вместе до смерти голкипера в 1990 году.

Лев Яшин — пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР, чемпион Олимпийских игр-1956, чемпион Европы-1960 и вице-чемпион Европы-1964, полуфиналист ЧМ-1966. Кроме того, он остаётся единственным в истории вратарём — обладателем «Золотого мяча», который завоевал в 1963 году. Именем Яшина назван стадион московского «Динамо», за которое голкипер провёл всю профессиональную карьеру.