Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к вратарю команды Илье Лантратову. Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионы России летом захотят приобрести нового голкипера. В числе претендентов назывались Лантратов, Иван Ломаев из «Крыльев Советов» и Денис Адамов из «Сочи». Кроме того, ранее сообщалось об интересе к Матвею Сафонову из «Краснодара».

«Есть заинтересованность со стороны «Зенита», но и других клубов, — цитирует «Чемпионат» Терюшкова. — Думаю, Илья стоит больше, чем 2 млн евро. У него есть в контракте отступные. Мы всегда говорили, что отпустим его в топ клуб, если он будет там играть».

За последние два сезона Лантратов провёл все матчи за «Химки» в чемпионате России, пропустив 39 мячей в 30 играх прошлого сезона и 44 — в 28 играх нынешнего.