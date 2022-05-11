Суд Сочи арестовал мужчину, которого обвиняют в гибели 12-летней шахматистки Полины Куниковой. Девочка погибла 26 апреля в посёлке Лоо, куда приехала на юниорское первенство России. Вскоре стало известно, что её загрызла собака.

Арестован был 51-летний местный житель, который был владельцем собак.

Его обвиняют в том, что он содержал животных на территории, не оборудованной специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней, оставались без присмотра и могли беспрепятственно её покинуть.

Ранее сообщалось, что девочка перелезла через вольер, чтобы покормить щенков.

Арестованного обвиняют в причинении смерти по неосторожности, ему грозит до двух лет лишения свободы.