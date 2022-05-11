Бывший защитник «Зенита» Милан Родич, который выступает за «Црвену Звезду», оценил шансы нападающего петербуржцев Артёма Дзюбы закрепиться в сербском клубе. Ранее стало известно, что «Црвена Звезда» рассчитывает летом подписать Дзюбу как усиление под Лигу чемпионов.

Родич назвал Дзюбу лучшим нападающим России и выразил уверенность, что он усилит команду.

«Если он захочет оказаться в нашей команде, нам это было бы очень приятно. Сразу же самолет за ним вышлем в Петербург», – приводит слова Родича «Петербургский дневник» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Дзюба в текущем сезоне провёл за «Зенит» 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач.