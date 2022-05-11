Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина на днях огорошила фанатов, заявив, что собирается отобраться и поехать на Олимпиаду в Париж. Поразительна эта новость тем, что Чусовитиной сейчас 46 лет, а на момент Игр и вовсе будет 49!

Спортивная гимнастика традиционно считается спортом молодых. В ней нужны гибкость и координация, которые с годами неизменно ухудшаются. Особенно это актуально в последние годы, когда уровень сложности многократно растёт и требует всё большей самоотдачи. Чтобы вы понимали: Симоне Байлз сейчас 25 лет, и она уже считается по меркам своего спорта практически «старушкой». А своих главных достижений американка добилась и вовсе в 20. В состав сборной России, выигравшей золото Токио в командном турнире, входили 24-летняя Лилия Ахаимова, 20-летняя Ангелина Мельникова, 17-летняя Владислава Уразова и 15-летняя Виктория Листунова. Чусовитина в свои 46 лет кажется спортсменкой с другой планеты. Уже в 2012 году все поражались, как можно было отобраться на Олимпиаду в 37 лет.

Первых серьёзных достижений Чусовитина добилась ещё в 1991 году в составе сборной СССР. Гимнастка, которой тогда только исполнилось 16 лет, завоевала две золотых медали чемпионата мира – в команде и вольных упражнениях. Только вдумайтесь: сейчас на помосты выходит спортсменка, которая застала уже несуществующую страну, и соревнуется она с девочками, которые родились уже в XXI веке.

В конце того 1991 года Союза не стало, и в 1992-м на Олимпиаду вместо советских спортсменов поехали атлеты так называемой Объединённой команды (де-факто сборная СНГ). Чусовитина дебютировала на Играх в Барселоне и взяла золото в команде.

После распада СССР и прекращения деятельности СНГ Чусовитина решила выступать за Узбекистан. В начале девяностых обычной практикой были решения спортсменов бывших союзных республик переехать в более благополучную на тот момент Россию. Но уроженка Бухары Чусовитина осталась верна Узбекистану и на Игры в Атланту, Сидней и Афины ездила уже под зелено-бело-синим флагом. Специализацией Чусовитиной стал опорный прыжок – отчасти поэтому она демонстрирует такое долголетие. Выполнять на бревне или брусьях длительные сложные номера всё же будет потруднее (по крайней мере, визуально).

На Азиатских играх и чемпионатах мира Чусовитина поначалу брала медали, но на Олимпиадах ей не везло: гимнастка оставалась далеко от пьедестала.

В 2002 году Чусовитина вместе с семьёй переехала в Германию из-за большой беды. У её сына Алишера была выявлена лейкемия, и вылечить мальчика могли лишь в немецкой клинике. В том же году, несмотря на проблемы в семье, гимнастке удалось взять свои первые и последние золотые медали Азиатских игр.

В 2006 году Чусовитина поменяла спортивное гражданство и стала выступать за Германию. Гимнастке был уже 31 год. Но бронза чемпионата мира-2006 говорила о том, что «старушку» рано списывать со счетов.

И в Пекине случилось маленькое чудо. Представительница сборной Германии Чусовитина выиграла серебро в опорном прыжке. Обычно про серебряные или бронзовые медали не принято говорить «выиграла», ведь выиграть можно лишь золото. Но это была настоящая победа. 33-летняя Чусовитина в возрасте, когда гимнастки уже учат подрастающее поколение, взяла медаль Олимпиады!

Но и на этом Чусовитина не остановилась. В 2012 году она поехала в Лондон на свою шестую Олимпиаду, повторив рекорд в спортивной гимнастике. И это была не поездка от «безальтернативности» в сборной Германии: за год до Игр в Лондоне Чусовитина взяла серебро чемпионата мира (её последняя медаль ЧМ на данный момент).

Год спустя Чусовитина вернулась в Узбекистан. Алишера удалось вылечить, а сама гимнастка никогда не скрывала, что хочет выступать за свою страну. В 2014 и 2018 году она взяла ещё по медали чемпионатов мира (в 39 и 43 года!), а в 2016 и 2021 году снова съездила на Олимпийские игры как узбекская спортсменка. На Олимпиаде в Токио Чусовитина даже попала в небольшой скандал: она должна была стать знаменосцем сборной Узбекистана, но в последний момент гимнастку заменили на безвестную тхэквондистку Нигору Турсункулову. Официальной причиной называлась необходимость Чусовитиной подготовиться к стартам. По неофициальной – Узбекистану было принципиально важно выставить этническую узбечку. Сама Чусовитина выразила недоумение, заявив, что узнала о замене знаменосца только накануне.

«Мне, конечно, очень обидно. Ведь это моя заключительная Олимпиада, я очень хотела нести флаг на церемонии открытия», — говорила Оксана Александровна.

После Олимпиады в Токио Чусовитина объявила о завершении карьеры, но уже в октябре сказала, что хочет напоследок съездить на Азиатские игры. И вот в начале мая появилось ещё одно заявление: Чусовитина собралась на свою девятую Олимпиаду.

Ещё до Олимпиады-2016 спортсменка заявила: «Я кому-то кажусь бабушкой? Догоняйте!» Так что же заставляет её на пятом десятке выходить и соревноваться с почти что внучками? Ответ на этот вопрос очень простой: Чусовитина не раз заявляла, что хочет принести олимпийскую медаль своему родному Узбекистану. Хочется верить, что в Париже чиновники уже поступят правильно и отдадут флаг своей главной патриотке и самой преданной спортсменке страны.