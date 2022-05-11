Известный скандальный режиссёр Валерия Гай-Германика выставила на продажу некий запрещённый фильм об известном бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко. Об этом она написала на своей странице в Телеграм-канале.

Режиссёр выставила фильм на платформу «Авито» и установила ему цену в 50 миллионов рублей.

«Я продаю свой фильм на Авито и, думаю, скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет. Выгоднее чем любая платформа», — написала Гай-Германика.

«Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником – с самим собой», — говорится в описании фильма.

Александр Емельяненко в 2015 году был осуждён на 4,5 года за изнасилование, но уже через полтора года вышел по УДО. Кроме того, он привлекался к ответственности за драки и неподобающее поведение и попадал в ДТП.

В ММА Емельяненко-младший провёл 38 поединков, одержал в 28 победы (20 нокаутом), 9 раз терпел поражение и один бой свёл вничью.

Валерия Гай-Германика известна такими громкими проектами, как «Все умрут, а я останусь» и «Школа».