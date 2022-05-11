Российский футбольный союз опубликовал список судейских назначений на матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. Игру «Спартак» — «Зенит» обслужит арбитр Павел Кукуян. Его ассистентами станут Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Резервным арбитром назначен Андрей Фисенко. Видеоассистент рефери — Сергей Иванов, ассистент ВАР — Арам Петросян, инспектором станет Эдуард Малый.

Игра состоится на «Открытие Арене в Москве 15 мая, начало — в 16:30 по московскому времени. «Зенит» выйдет на матч уже в статусе чемпиона России.

«Спартак» в таблице РПЛ занимает девятое место с 37 очками.

В первом круге «Зенит» на своём поле разгромил «Спартак» 7:1.