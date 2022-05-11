Известный тренер по биатлону Александр Касперович завершил работу в сборной Болгарии. Российский специалист тренировал болгарскую команду с 2020 года.

«30 апреля у меня закончился контракт с болгарской федерацией, и теперь я, если можно так сказать, нахожусь в активном поиске, — цитирует «Спорт-Экспресс» Касперовича. — Рассматриваю различные предложения. Решение приму уже в самое ближайшее время».

По словам Касперовича, он пока не готов говорить о предложениях предметно, но дал понять, что рассматривает предложения только из России. Дальнейшая его карьера в том числе зависит от выборов главы Федерации биатлона России.

Ранее сообщалось, что Касперович возглавил сборную Санкт-Петербурга. Также он является личным тренером двукратного призёра Олимпиад Александра Логинова.