Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме. Матч продолжался 2 часа 3 минуты, Хачанов победил 6:4, 2:6, 6:1.

Российский теннисист сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и взял четыре подачи соперника. Его оппонент сделал четыре эйса, допустил одну двойную и реализовал два брейка.

Соперником Хачанова станет победитель матча между болгарином Григором Димитровым и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Общий призовой фонд турнира ATP Internazionali BNL d’Italia составляет 5 415 410 евро.

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