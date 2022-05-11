Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю выиграл второй бой в профессиональной карьере.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю в первом раунде нокаутировал ещё одного австралийца Мэйсона Смита. Поединок их состоялся в австралийском Ньюкасле.

Свой первый бой на профессиональном ринге 24-летний Никита Цзю провёл 3 марта и победил Аарона Стала нокаутом.

Старший сын Кости Цзю Тимофей (Тим) — также профессиональный боксёр. Он на данный момент одержал 21 победу в 21 поединке на профессиональном ринге.

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