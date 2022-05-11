Вице-чемпион Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух назвал пару, которая станет мировым лидером в танцах на льду после ухода Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. По его словам, ими могут стать россияне Александра Степанова и Иван Букин.

«Сейчас захватит лидерство тот, у кого будет говорящая история, лаконичная, без шелухи, без слюней, я имею в виду чрезмерных эмоций, но всё-таки история показана, — цитирует «Чемпионат» Авербуха. — Кто это будет? Я вижу, что Степанова и Букин. У них, конечно, большой потенциал внутренний, дай бог, чтоб они смогли его показать на соревнованиях, которые будут».

Степанова и Букин — двукратные серебряные и трёхкратные бронзовые призёры чемпионатов Европы. В сезоне-2021/22 они стали вторыми на ЧЕ и шестыми на Олимпийских играх в Пекине. Лучшим результатом на чемпионатах мира для них стало четвёртое место в 2019 году.

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