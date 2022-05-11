«Спартак» стал финалистом Кубка России-2021/22. В матче 1/2 финала красно-белые крупно обыграли «Енисей» — 3:0. Голами отметились Квинси Промес (21-я минута), Зелимхан Бакаев (56-я) и Александр Соболев (87-я).

В финале «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое накануне разгромило «Аланию» с таким же счётом 3:0.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках».

«Динамо» выигрывало Кубок России один раз в истории — в 1995 году. В 1997, 1999 и 2012-м команда уступала в финале. «Спартак» выиграл трофей в 1994, 1998 и 2003 году и уступал в финалах 1996 и 2006 года.