Хавьер Паскуаль и игроки БК Зенит Джордан Лойд и Билли Бэрон. Фото - сайт Единой лиги ВТБ

Хавьер Паскуаль и игроки БК Зенит Джордан Лойд и Билли Бэрон. Фото - сайт Единой лиги ВТБ

«Зенит» одержал непростую победу над УНИКСом в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ — 68:67. Счёт по четвертям: 16:21, 19:14, 19:16, 14:16.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист казанцев Лоренцо Браун — 21 очко. В УНИКСе за 10 очков также вышли Марио Хезонья (14) и Андрей Воронцевич (13). У «Зенита» Александр Поитресс набрал 18 очков, Джордан Мики — 14.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита» (65:74, 76:67, 68:67). Четвёртая игра серии пройдёт в Казани 13 мая.

В другом полуфинале ЦСКА ведёт в серии с «Локомотивом-Кубанью» — 2-1 (93:90, 86:72, 82:94).