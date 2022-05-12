Украинская теннисистка Элина Свитолина снова призвала спортсменов из России и Беларуси публично озвучить свою позицию по ситуации в Украине.

«Для нас, украинцев, важно, чтобы россияне и белорусы высказались, — цитирует Eurosport Свитолину. — Мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не узнаем, поддерживают ли они действия своей армии. Каждый россиянин или белорус должен занять свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей».

Свитолиной 27 лет, она выиграла 16 титулов WTA в одиночном разряде и поднималась на третье место в рейтинге. В 2019 году теннисистка дошла до полуфинала Уимблдона и US Open.