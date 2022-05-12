Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит первый сбор в рамках подготовки к сезону-2022/23. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на тренера сборной России Егора Сорина.

Устюгов вошёл в тренировочную группу Сорина после ухода из сборной России Маркуса Крамера. При этом сам лыжник заявил, что продолжит заниматься по планам немецкого тренера.

Сорин отметил, что первый сбор Устюгов проведёт самостоятельно рядом с семьёй. Остальные лыжники начнут сбор 15 мая в Архызе (Карачаево-Черкессия).

Сергею Устюгову 30 лет. На его счету два золота, четыре серебра и бронза чемпионатов мира, золото Олимпиады-2022 в эстафете, победа в Тур де Ски и второе место в зачёте Кубка мира-2016/17.