Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка в резкой форме высказалась по поводу ситуации с Этери Тутберидзе, прибывшей в США. Ранее стало известно, что Тутберидзе посетит клуб фигурного катания в Бостоне, где занимается её дочь Диана Дэвис. Фигуристка в паре с Глебом Смолкиным, ставит новый танец под руководством французского хореографа Бенуа Ришо. Руководитель катка в Бостоне Ребекка Стэмп заявила, что Тутберидзе нельзя будет приближаться к бортику или выходить на лёд.

«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», — цитирует Metaratings Навку.

Ребекка Стэмп пояснила, что Тутберидзе посетит занятие не по профессиональной деятельности, а как обычный родитель фигуристки. По правилам клуба ей можно присутствовать на трибунах, но нельзя выходить на лёд или стоять у бортика.

Диане Дэвис 19 лет. Сезон-2021/22 стал для неё и Смолкина дебютным на международном уровне. Пара заняла второе место на US Classic, выиграла челленджер в Варшаве, завоевала серебро чемпионата России и стала 14-й на Олимпиаде-2022.