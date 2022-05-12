Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выразила недовольство судейскими назначениями на матч 29-го тура чемпионата России против «Зенита». Ей не понравилось, что видеоассистентом будет работать Сергей Иванов.

«Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» выходит на матч со «Спартаком» уже в статусе чемпиона России, а завоевание чемпионства сине-бело-голубые отметили в прошлом туре на последнем домашнем матче сезона — 7 мая с «Химками». В первом круге «Зенит» разгромил на своём поле «Спартак» 7:1.

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Зенит» станет Павел Кукуян. Помогать ему будут Владислав Назаров и Андрей Гурбанов. Резервным арбитром назначен Андрей Фисенко. Видеоассистент рефери — Сергей Иванов, ассистент ВАР — Арам Петросян, инспектором станет Эдуард Малый.

Игра состоится на «Открытие Арене» в Москве 15 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.