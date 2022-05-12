Зарема Салихова за последние годы стала одной из самых обсуждаемых фигур в российском футболе. Спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна не стесняется в выражениях и регулярно собирает громкие дискуссии в комментариях СМИ и соцсетей. Главный козырь Салиховой – неприкосновенность. Она формально не имеет к «Спартаку» и вообще футболу никакого отношения и поэтому может говорить всё что угодно, не боясь санкций. Иногда даже создаётся впечатление, что её устами говорит сам Федун, избегающий таким образом наказаний.

Но играя в «правдоруба» и «вип-болельщицу» Зарема, кажется, совсем потеряла берега и перестала замечать моменты, когда лучше промолчать. «Спартак» в год своего столетия позорится по всем фронтам (хотя, может, в Кубке России ещё повезёт), но Салихова по-прежнему ищет какие-то заговоры и сговоры – очень популярная тема для разговора у фанатов красно-белых.

Но в последнем высказывании «серая кардинальша» красно-белых перешла вообще все рамки некомпетентности. 15 мая «Спартаку» предстоит провести домашний матч с «Зенитом». РФС выкатил список арбитров на 29-й тур, и, естественно, болельщики столичной команды, включая Зарему, опять остались недовольны назначением на их матч. Удивляться этому не стоит, ведь в России почти нет арбитров, которые не успели «Спартаку» насолить (естественно, намеренно, как же иначе). Назначения судей всегда встречаются недовольным воем в духе «ну поня-я-я-ятно, можно забыть о трёх очках». После побед «Спартака» почему-то этот вой не вспоминают.

В этот раз недовольство судьями немного особенное: Салихова возмущена выбором не главного арбитра, а видеоассистента – Сергея Иванова. В остальном же – ну недовольна и недовольна, ничего нового, как мы уже поняли.

Но Зареме этого было мало. Она умудрилась допустить сразу несколько ляпов в одной короткой фразе:

«Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов».

Что же здесь не так? Да примерно всё, начиная от «блёкло-голубые». Задеть клуб, исковеркав его прозвище – дело обычное, для «простого болельщика» приемлемое. Но вот только, коверкая «бело-голубые», Салихова забыла, что это цвета московского «Динамо». Если бы она хотела поиздеваться над «Зенитом», то правильнее было бы написать «сине-блёкло-голубые». Ну да ладно, это детали.

Идём дальше. Что значит «не удастся отметить чемпионство»? Да будет известно «мисс Очарование-2006», «Зенит» приедет в Москву УЖЕ в статусе чемпиона России. Более того, он УЖЕ отметил чемпионство. Торжественная церемония прошла в 28-м туре на матче с «Химками». Для петербуржцев он стал последним домашнем матчем в сезоне. Логично, что праздновать завоевание трофея следует при своих болельщиках на 68-тысячной «Газпром Арене», а не на чужой земле перед чужими фанатами на 45-тысячной «Открытие Арене». Это фанаты «Спартака» после завоевания чемпионства в 2017 году выбегали на поле и устраивали вакханалию два выездных матча подряд – с «Тереком» и «Арсеналом».

Разбираем речь Салиховой дальше. Что значит «на глазах у всего газпромовского руководства». Госпожа Салихова уверена, что на ничего не значащий матч с середняком чемпионата поедет «всё газпромовское руководство»? А она вообще в курсе, кстати, что игра будет не на стадионе «Зенита»?

Ну и самое главное. «Зенит» в первом круге выиграл у «Спартака» в его «юбилейный сезон» со счётом 7:1. Сейчас «Спартак» идёт на девятом месте в таблице и только недавно избежал попадания в стыки навылет. Это действительно тот клуб, против которого нужно «заряжать судей», да ещё и в ничего не решающем матче?

Салиховой и «Спартаку» можно пожелать одно: не ищите внешних врагов и заговоры, разберитесь в своих проблемах, прежде чем нападать на других.