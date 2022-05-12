Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев раскритиковал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу. По его мнению, 33-летний форвард уже не приносит пользу сине-бело-голубым.

«Время Дзюбы уже проходит, он во многом тормозит развитие команды. Он игрок российский, а не звезда европейского класса, — цитирует Тарпищева «Петербургский дневник» со ссылкой на «РИА Новости». — Столбом играет впереди, в нашем футболе это проходит. Он игрок нашего уровня, не европейского. Возраст сказывается тоже. Надо формировать игру «Зенита», стиль, а на одного Дзюбу играть бессмысленно».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. По данным СМИ, им интересуется «Црвена Звезда».

Дзюба в текущем сезоне провёл за «Зенит» 36 матчей, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард выступает с 2015 года, выиграл с ними четыре чемпионата, два Кубка, четыре Суперкубка России.