Российские теннисисты могут столкнуться с санкциями на «Ролан Гарросе» в случае высказываний в поддержку президента России Владимира Путина и его действий в отношении Украины. Об этом заявила директор турнира Амели Моресмо.

В апреле стало известно, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены до участия в Уимблдоне-2022 из-за ситуации в Украине. При этом организаторы «Ролан Гарроса» решили разрешить спортсменам из этих стран участвовать в турнире.

«Мы долго думали, и у меня сложилось впечатление, что справедливого решения в любом случае нет. Мы действуем в соответствии с рекомендацией министерства спорат Евросоюза. Мы принимаем не команды, а спортсменов, — пояснила Моресмо. — Но если спортсмен выступит в прессе и публично поддержит Путина, то санкции будут приняты.

«Ролан Гаррос» пройдёт в 2022 году с 22 мая по 5 июня.