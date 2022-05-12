Американский фигурист Винсент Чжоу высказался по поводу ситуации с награждением медалями Олимпийских игр-2022. По его словам, сборная США заслужила на турнире золото, но пока что ситуация остаётся непонятной.

«Но это не зависит от нас. Мы должны принять любой результат, даже если он нас не устроит. Огорчает, что антидопинговое расследование затрагивает непосредственно нас, и мы ничего не можем с этим сделать», — цитирует figureskatinonline Чжоу.

Чжоу имеет в виду ситуацию с антидопинговым расследованием в отношении Камилы Валиевой. Российская фигуристка внесла свой вклад в победу сборной России, однако после завершения командного турнира выяснилось, что в декабре она сдала положительную допинг-пробу. Церемония награждения была отменена до завершения расследования. Говоря о том, когда США получит медали, Чжоу ответил: «Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года, кто знает».