«Американский фигурист Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото командного турнира», «Фигурист сборной США Чжоу считает, что его команде должны передать золото Игр в Пекине», «Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады» и даже «Фигурист Чжоу: Мы готовы ждать 4 года, пока у России отнимут золото командного турнира ОИ-2022».

Вот какие заголовки можно встретить в популярных российских СМИ сегодня. Американский фигурист Винсент Чжоу не смог смириться с поражением на Олимпиаде и требует, чтобы США передали золото командного турнира. Связано это, разумеется, с тем самым делом Камилы Валиевой, из-за которого может пострадать вся российская сборная. Если нашу команду лишат золотой медали, то она уйдёт как раз американцам.

Не будем в очередной раз заострять внимание и пересказывать в деталях дело Валиевой, у нас есть на эту тему соответствующая статья.

Гораздо интереснее разобрать слова Чжоу. Во многих СМИ их подают как стойкую уверенность в том, что Россия должна лишиться золота и ради этого американцы готовы ждать хоть четыре года.

Не будем отрицать, такая трактовка слов имеет право на существование. Однако, вполне возможно, что тут в дело вступили «испорченный телефон», неточности перевода и интерпретации.

Давайте обратимся к первоисточнику.

Начнём с того, что говоря про ожидание «хоть четыре года», Чжоу вполне конкретно имеет в виду ожидание самого награждения медалями.

«Нe and his fellow teammates haven’t been told anything regarding when they will be able to receive their medals. “We are prepared to wait a week, two weeks, six months, four years. Who

knows?” he said».

Перевод:

«Ему и его партнёрам по команде не сказали, когда им вручат их медали. «Мы готовы ждать неделю, две недели, шесть месяцев, четыре года. Кто знает?» — сказал он»

Как вы помните, из-за ситуации с Валиевой вся церемония награждения была отменена, и медалей не получили не только россияне, но и американцы с японцами, занявшими второе и третье место. Так что эти слова Чжоу может повторить и Марк Кондратюк, и, например, Каори Сакамото.

Гораздо интереснее в статье интерпретированы дальнейшие слова Чжоу. Приводим фрагмент статьи полностью.

When they do receive their medals, Zhou said it should be through a dignified ceremony and that Team USA should receive gold medals, instead of silver.

“But that’s not up to us,” he continued. “We have to live with whatever the outcome is, even if the outcome isn’t the desired outcome.”

“It is upsetting to be directly affected by this (doping investigation) and not be able to do anything about it,” he added. “So in the meantime, I’m happy to speak up about it and I’m happy to stand up with all my fellow Team USA athletes, and athletes from other countries around the world, who deserve better competition. But we really don’t have much influence on the outcome.”

Перевод:

Чжоу сказал, что когда они получат свои медали, это должна быть достойная церемония, и сборная США заслуживает золотых медалей, а не серебряных.

«Но это от нас не зависит. Нам нужно будет жить с любым итогом, даже если этот итог будет не тем, какой бы мы хотели.

Жаль, что мы напрямую связаны с этим (допинговым расследованием) и ничего не можем сделать. Тем не менее, я рад, что могу говорить об этом и солидарен с моими партнерами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований. Но мы правда не способны настолько серьезно повлиять на итоги всего этого».

Здесь краеугольным камнем становится слово «should». По идее его справедливо перевести как «должны». Но только у этого слова не такое «сильное» значение долга, как у его русского аналога. Если бы Чжоу был уверен, то, вероятно, было бы использовано слово «must». Усложняет ситуацию то, что эта реплика дана в косвенной речи и вне контекста, так что мы не можем сказать со стопроцентной вероятностью, что именно имел в виду Чжоу.

Однако, судя по его дальнейшим словам (о том, что нужно будет принять любой итог, даже нежелательный), складывается впечатление, что он не обвиняет Россию напрямую в жульничестве и просто выражает надежду, что дело сложится в пользу его сборной. Но готов принять и поражение, если суд оправдает Валиеву (или накажет, но сохранит России золото – подробнее в нашей статье).

Впрочем, повторимся: быть уверенными на 100% мы не можем и можем лишь догадываться об истинном смысле слов Чжоу. Но одно ясно точно: не стоит обрушиваться на фигуриста с волной хейта, поскольку ситуация явно неоднозначная.