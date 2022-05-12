Журнал Forbes назвал десятку самых высокооплачиваемых спортсменов за последний год — с 1 мая 2021 по 1 мая 2022 года. Заработок спортсменов оценивался исходя из их профессиональных контрактов, а также различных спонсорских соглашений.

Возглавил рейтинг нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Его заработок составляет 130 миллионов долларов. 75 из них — зарплата игрока, 55 — рекламные контракты.

На втором месте расположился американский баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс с заработком 121,2 миллиона долларов.

Тройку замкнул португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 115 млн.

Четвёртое место занял ещё один футболист — одноклубник Месси Неймар (95 млн).

В десятку вошли четыре баскетболиста, три футболиста, по одному боксёру, теннисисту и игроку в американский футбол. Четыре из них — американцы.

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол, «ПСЖ») — 130 миллионов долларов

2. Леброн Джеймс (США, баскетбол, «Лейкерс») — 121,2 млн

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол, «Манчестер Юнайтед») — 115 млн

4. Неймар (Бразилия, футбол, «ПСЖ») — 95 млн

5. Стефен Карри (США, баскетбол, «Голден Стэйт») — 92,8 млн

6. Кевин Дюрант (США, баскетбол, «Бруклин») — 92,1 млн

7. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 90,7 млн

8. Сауль Альварес (Мексика, бокс) — 90 млн

9. Том Брэди (США, американский футбол, «Тампа-Бэй») — 83,9 млн

10. Яннис Адетокунбо (Греция, баскетбол, «Милуоки») — 80,9 млн