Российский вратарь Игорь Шестёркин включён в шорт-лист претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2021/22 Шестёркин провёл 53 матча, отразил 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.

Помимо Шестёркина, на награду претендуют нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Мэттьюс провёл 73 матча, набрав 106 (60 + 46) очков при показателе полезности «+20». На счету Макдэвида 80 игр и 123 (44 + 79) очка при показателе полезности «+28».

Россияне выигрывали «Харт Трофи» шесть раз в истории. Первым стал в 1994 году Сергей Фёдоров («Детройт»), затем дважды подряд награду завоевал Александр Овечкин из «Вашингтона» (2008, 2009), в 2012 году приз получил Евгений Малкин («Питтсбург»), а год спустя — снова Овечкин. Наконец в 2019 году награда досталась Никите Кучерову («Тампа-Бэй»).