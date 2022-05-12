В России пройдёт первый в истории турнир по синхронному плаванию среди мужчин. Соревнования состоятся 14 мая в подмосковном Красногорске, сообщает «Матч ТВ».

Проводить турнир будет «Школа-студия Ганы Максимовой» при поддержке Федерации синхронного плавания России. В 2021 году соревнования включали в себя только старты синхронистов в категории Masters. В этом году на турнире выступят профессиональные мужчины-синхронисты как соло так и в микст-дуэтах.

Соревнования пройдут в бассейне спорткомплекса «Зоркий». Средства собранные от онлайн-трансляции пойдут на помощь в лечении онкологического заболевания тренеру по синхронному плаванию, в прошлом спортсменки сборной Грузии Ольге Дьяковой.

Долгое время синхронное плавание было чисто женским видом спорта. В последние годы популярность набирают соревнования смешанных дуэтов.