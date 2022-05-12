Несколько гостиниц Катара из рекомендованных ФИФА заявили, что не будут принимать представителей ЛГБТ во время чемпионата мира-2022. Журналисты обратились в 69 отелей, которые ФИФА рекомендовала гостям ЧМ-2022. В 33 из них дали понять, что не возражают против гомосексуалов. В трёх заявили, что не примут гостей с нетрадиционной ориентацией. В 20 порекомендовали гостям не показывать, что они геи. Наконец ещё 13 ответа не дали.

Представители одного из трёх отказавшихся отелей пояснили, что это не их политика, а законодательство Катара.

В Катаре за гомосексуальность предусмотрено наказание от штрафа до 5 лет тюрьмы.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в 5 городах на 8 стадионах.