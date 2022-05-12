У главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти угнали автомобиль, сообщает Peleja. Вскоре возле домашнего стадиона неаполитанцев фанаты разместили баннер, что машина у них,

При этом вернуть Fiat Panda болельщики пообещали, только если специалист уйдёт из клуба.

Спаллетти 63 года. Под его руководством «Наполи» занимает третье место в чемпионате Италии с 73 очками в 36 матчах. Кроме того, клуб вылетел из Лиги Европы, уступив на стадии 1/16 финала «Барселоне» (1:1, 2:4).

Спаллетти возглавляет «Наполи» с начала этого сезона. С 2010 по 2014 год он руководил «Зенитом», с которым выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок России.