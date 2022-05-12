Американский фигурист Илья Малинин чисто исполнил аксель в четыре с половиной оборота во время тренировки. До сих пор никому ещё не удавалось выполнить четверной аксель на официальных соревнованиях.

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Малинину 17 лет. В 2022 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров, а также стал в прошедшем сезоне серебряным призёром чемпионата США.

На юниорском ЧМ Малинин установил три юниорских мировых рекорда по оценкам: 88,99 за короткую программу, 181,12 за произвольную и 276,11 — за сумму.