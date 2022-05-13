Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал заслуженным выход «Спартака» в финал Кубка России. Красно-белые пробились в финальный матч, где сыграют с «Динамо». 15 мая состоится игра «Спартак» — «Зенит». Перед ней спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала судейские назначения и назвала «Зенит» «блёкло-голубыми».

«Что касается «Спартака», с нашей стороны стоит поздравить — вышли в финал Кубка, давно не выходили. Абсолютно заслуженно, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — По поводу тех или иных разговоров — пускай говорят люди, которые всегда это делают. Наше дело — работать. Мы и относились, и будем относиться с максимальным уважением к команде, игрокам».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на «Открытие Арене» 15 мая, начало — в 16:30 по московскому времени. Для сине-бело-голубых эта игра не имеет турнирного значения: «Зенит» уже обеспечил себе первое место в таблице.