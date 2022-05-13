«Зенит» и «Рубин» сыграли результативную ничью в матче 27-го тура Молодёжной лиги — 3:3.

Уже к 21-й минуте петербуржцы вели 3:0. Александр Емельянов открыл счёт на шестой минуте встречи, на 17-й Кирилл Хвастухин увеличил преимущество, а на 21-й Савва Котов забил третий мяч.

Однако на 26-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве — за две жёлтые карточки был удалён Виктор Коврижников.

На перерыв команды ушли при счёте 3:0, но во втором тайме «Рубин» смог отыграться. Казанцы сперва сократили отставание до минимума, поразив ворота Георгия Королёва на 60-й и 74-й минутах. Затем на 77-й «Зенит» остался вдевятером — удаление получил капитан петербуржцев Арсений Зигангиров. Через минуту «Рубин» сделал счёт равным.

На 82-й минуте у казанцев был удалён Эберт Белорусов, и оставшееся время команды доигрывали в формате «девять на десять».

«Зенит» набрал 50 очков и остался на четвёртом месте в таблице Молодёжной лиги, упустив шанс догнать «Локомотив». «Рубин» с 38 очками идёт девятым.