12 мая в Калининграде состоялся решающий пятый матч финала чемпионата России по волейболу, где местный «Локомотив» в напряжённой борьбе вырвал победу у «Уралочки». Эмоции в игре действительно захлёстывали. Калининградки уверенно выиграли первые два сета, но затем уступили в третьем и четвёртом и только в последнем пятом одержали победу и во второй раз подряд стали чемпионками России.

Но внимание болельщиков и прессы сейчас, увы, приковано, к менее позитивному эпизоду.

Во время одной из установок во время тайм-аута главный тренер калининградок Андрей Воронков сказал Валерии Зайцевой: «Почему ты опять ловишь эту обезьяну?!»

Наставник не назвал ни одного имени и вообще никак не продемонстрировал, кого конкретно он назвал «обезьяной». Но вот беда. В составе «Уралочки» играет темнокожая волейболистка с Кубы Аилама Монталво. Сравнение с обезьяной для темнокожих людей давно является одним из самых страшных оскорблений. Конечно, можно «включить дурачка» и настаивать, что это могла быть случайная фраза вне контекста.

Но вот только произнёс её Воронков сразу же после того, как Зайцева оставила свою зону на площадке и попыталась заблокировать Монталво. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сложить два и два.

Но в этой ситуации возмутительнее всего даже не сами слова Воронкова. Всё же не стоит забывать, что в России процент темнокожих людей на порядок ниже, чем, например, в США и Западной Европе. Потому и культура обращения с ними в нашей стране не так развита. Явно Воронков не пытался намеренно оскорбить соперницу, это были обычные слова на эмоциях, которые нельзя приравнивать, например, к омерзительным уханиям, которые до сих пор позволяют себе футбольные фанаты.

Самое неприятное в этой ситуации – это молчание. В «Уралочке» возмутились, а «Локомотив» молчит. В федерации пообещали разобрать инцидент, а «Локомотив» молчит. Все СМИ раструбили о скандале, а «Локомотив» молчит. Болельщики устроили жаркие споры, а «Локомотив» молчит.

Банальное извинение от Воронкова – сейчас это был бы наиболее уместный первый шаг. Ну или хотя бы попытка объясниться – вдруг мы его действительно не поняли, и «ловить обезьяну» на его сленге означает, например, «бесцельно перемещаться по площадке»?

Сейчас, когда весь мир и так смотрит на Россию как на вселенское зло, не хватало ещё вляпаться в скандал с расизмом. Да ещё и в отношении представительницы Кубы — одной из немногих стран, которые продолжают диалог с Россией.