Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева попала в новые санкционные списки Великобритании, сообщает официальный сайт правительства страны. Помимо Кабаевой, в списке также оказалась её бабушка Анна Зацепилина.

Кроме того, в списке оказались родственники и бывшие родственники президента России Владимира Путина: Михаил Шеломов, Михаил Путин (двоюродные племянники), Игорь Путин (двоюродный брат), Юрий Шаламов (брат предполагаемого бывшего зятя), а также Людмила Очеретная (бывшая жена).

Под санкции попали и бизнесмены Владимир Колбин, Александр Плехов, Михаил Клишин, Виктор Хмарин.

Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года, двукратная абсолютная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы. С сентября 2014 года возглавляла совет директоров «Национальной Медиа Группы», а с 2016 — совет директоров издания «Спорт-Экспресс».