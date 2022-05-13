Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовала исследование, объясняющее причины повышения возраста в фигурном катании.

Ранее стало известно, что ISU планирует поднять ценз для участия во взрослых международных соревнованиях с 15 до 17 лет.

В медицинской комиссии отметили, что турниры, тренировки и восстановление зависит не только от фактического возраста, но и от возраста скелета и возраста развития (физическая, умственная и эмоциональная зрелость).

Комиссия считает, что допуск несовершеннолетних фигуристок к соревнованиям подвергает их нагрузкам и рискам, которые не соответствуют их физическому и психологическому возрасту.

Также врачи пришли к выводу, что юным фигуристам необходимо сперва научиться справляться с многочисленными стрессами, включая стрессы от необходимости совмещать учёбу и тренировки.

«Увеличение возрастного порога до 17 лет дает время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет его развитие социальных и эмоциональных навыков», — говорится в резюме отчёта.