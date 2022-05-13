Российский пловец Евгений Рылов заявил, что с детства перестал следить за футболом. По его словам, ему не нравятся командные виды спорта.

«Я не против них, просто мне не нравится, что мои косяки в игре могут навредить команде, — цитирует ТАСС Рылова. — Не люблю я и когда косячит партнер по команде. Я могу понять человека, если он ошибся, но при этом выкладывается на поле, но не стерплю, когда человек целенаправленно ничего не делает».

Евгению Рылову 25 лет. Он завоевал два золота Олимпиады-2020 в Токио на 100 и 200 метрах на спине. Также на его счету серебро Игр-2020 в эстафете и бронза Рио-2016 на 200-метровке на спине. Кроме того, Рылов взял два золота, три серебра и три бронзы.