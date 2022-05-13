Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что прогресс американского фигуриста Ильи Малинина связан с его российским происхождением. На днях фигурист чисто исполнил четверной аксель во время тренировки.

«Малинин – гений, по-спортивному очень его люблю и жалею, что он катается не за Россию, — цитирует «Матч ТВ» Жулина. — Мама и папа у него с российскими корнями, сам он Малинин, а катается за США – ну как же так… Но, наверное, ни одного американского корня – поэтому и уровень такой высокий».

Жулин напомнил, что у лидера сборной США Нэйтана Чена есть китайские корни.

Малинину 17 лет. В 2022 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров, а также стал в прошедшем сезоне серебряным призёром чемпионата США.

На юниорском ЧМ Малинин установил три юниорских мировых рекорда по оценкам: 88,99 за короткую программу, 181,12 за произвольную и 276,11 — за сумму.